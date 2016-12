ORF 2 16:30 bis 19:00 Magazin Wahl 16 Bundespräsidentenwahl - Die Wiederholung Rückschau auf das, was bisher geschah / Live-Schaltungen in die Wahlzentralen von Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer / Erste Hochrechnung / Schaltungen in die Wahlzentralen der beiden Kandidaten / Wahltagsreportage / Wahlbeteiligung / Chefredakteurinnen und Chefredakteure der heimischen Printmedien bei der ersten Diskussionsrunde / Die Klubobleute der Parlamentsparteien über die politischen Auswirkungen der Wahl / Schaltungen in die Wahlzentralen der beiden Kandidaten / Gespräch mit internationalen Journalisten / Gespräch mit Nobert Hofer und Alexander Van der Bellen / Erste Reaktionen vom Bundeskanzler bzw. Vizekanzler A 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken "Wahl 16": 16.30 Uhr: Marie-Claire Zimmermann und Tarek Leitner begrüßen zum Wahlsonntag in ORF 2, zunächst mit einer ausführlichen Rückschau auf das, was bisher geschah. Ab 17.00 Uhr stehen erste Live-Schaltungen in die Wahlzentralen von Alexander Van der Bellen bzw. Norbert Hofer auf dem Programm. Voraussichtlich zwischen 17.15 und 17.30 Uhr liefert die ORF-TV-Information gemeinsam mit dem SORA-Institut die erste Hochrechnung, danach sind Schaltungen in die Wahlzentralen der beiden Kandidaten mit Reaktionen der Wahlkampfmanager und andere Stellungnahmen aus Partei und/oder Personenkomitee der Kandidaten geplant. Danach folgt eine Wahltagsreportage sowie ein aktueller Beitrag zur Wahlbeteiligung Um ca. 17.35 Uhr (und um 18.10 Uhr) versammelt Simone Stribl Chefredakteurinnen und Chefredakteure der heimischen Printmedien zu einer ersten Runde. Die Klubobleute der Parlamentsparteien sprechen ab ca. 17.45 Uhr in der Hofburg unter der Leitung von Wolfgang Geier über die politischen Auswirkungen der Wahl. Ab ca. 18.06 Uhr sind weitere Live-Schaltungen in die Wahlzentralen der beiden Kandidaten geplant. Mit internationalen Journalistinnen und Journalisten spricht Nadja Bernhard um ca. 18.23 Uhr, ehe sich Hans Bürger um ca. 18.32 Uhr aus der Hofburg meldet, wo Nobert Hofer und Alexander Van der Bellen erstmals an diesem Tag gemeinsam seine Gesprächspartner sind. Erste Reaktionen von Bundeskanzler bzw. Vizekanzler werden für ca. 18.49 bzw. 18.52 Uhr erwartet. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tarek Leitner, Marie-Claire Zimmermann, Simone Stribl, Wolfgang Geier, Nadja Bernhard, Hans Bürger Originaltitel: Bundespräsidentenwahl