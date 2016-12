ORF 2 15:30 bis 16:00 Magazin Natur im Garten Das war das Gartenjahr 2016 A 2016 2016-12-10 18:00 Stereo 16:9 Merken In der letzten Sendung vor der Winterpause blickt Biogärtner Karl Ploberger zurück auf das Gartenjahr 2016. Dabei stellt er alle Gärten, die er quer durch Österreich besucht hat, nochmals kurz vor und zeigt wie sich die leidenschaftlichen Gartenbesitzer ihr persönliches Gartenparadies geschaffen haben. Die Palette reicht vom Sammlergarten über den Naturgarten bis zum Hanggarten und zu Gärten mit Geschichte wie jene von der Schallaburg und Stift Seitenstetten.Uschi widmet sich dem Nikolo-Apfel, einem kleinen, roten Winterapfel mit weiß-rosa Fruchtfleisch. Die Sorte dürfte aus Ungarn stammen und ist derzeit allerdings zu einer gefragten Rarität geworden. Ab Ende November ist der Nikolo-Apfel so richtig reif, und bei guter Lagerung bleibt er bis März frisch. Die Apfelsorte ist wenig anfällig für Schädlinge und stellt auch keine besonderen Ansprüche an den Boden. Uschi bereitet einen Apfel-Blitz-Kuchen zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karl Ploberger Originaltitel: Natur im Garten