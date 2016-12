ORF 2 09:50 bis 10:45 Musik Brahms Klavierkonzert Nr. 2 D 2015 2016-12-04 03:05 16:9 Dolby Digital Merken Rudolf Buchbinder ist ein Ausnahmepianist, ein akribischer Quellen-Forscher auf der Suche nach Werktreue und Perfektion. Gemeinsam mit den Wiener Philharmoniker unter Zubin Mehta interpretiert er Johannes Brahms zweites Klavierkonzert in B-Dur, op. 83 im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Rund 22 Jahre dauerte es, bis Johannes Brahms nach der recht erfolglosen Aufführung seines ersten Klavierkonzertes sein zweites vollendete. Vom Komponisten selbst als "ganz ein kleines Konzert" bezeichnet, kommt es mit seinen vier Sätzen und einer beträchtlichen Aufführungsdauer von rund 50 Minuten dem Typus "Sinfonie mit Klaviersolo" sehr nahe. Während einige musikalische Passagen an die Gattung der Sinfonie erinnern und das Klavier lediglich die Klangfarbe dazu beisteuert, kann der Solist in anderen Passagen seine ganze musikalische Virtuosität entfalten. Aber auch Momente eines kammermusikalischen Austausches lassen sich finden. Nichts scheint einem konkreten Schema zu folgen - dem Zuhörer werden unentwegt musikalische Überraschungen geboten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Brahms Klavierkonzert Nr. 2 Regie: Karina Fibich

