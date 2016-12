Schweiz 2 22:25 bis 00:15 Drama Inside Llewyn Davis USA, GB, F 2013 2016-12-04 02:05 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken New York, 1961. Der junge talentierte Folkmusiker Llewyn Davis (Oascar Isaac) träumt vom Durchbruch und der grossen Karriere als Singer-Songwriter. Die Folkwelle hat eben ihren ersten Höhepunkt erreicht - doch Llewyn bleibt ungehört. Seit sich sein Duopartner das Leben genommen hat, bleiben auch die kleinen Erfolgserlebnisse aus. Von der Hand in den Mund lebend tingelt er von einem kleinen Gig zum nächsten. Ebenso schwankend wie seine Karriere, ist auch sein restliches Leben. Jeden Tag sucht er nach einer neuen Unterkunft und pumpt sich Geld bei Freunden und Bekannten. Gefühle drückt Llewyn durch seine Musik aus. Wenn er nicht gerade singt, verprellt er auch den letzten Freund und alle sonstwie Wohlmeinenden mit seiner zynischen Art, andere vor den Kopf zu stossen. Llewyn lebt für die Musik und eckt dadurch an. Untalentierte Musiker, die nichts zu erzählen haben, verachtet er und lässt es sie auch deutlich spüren. Immer wieder aber zieht ihn die Realität vom hohen Ross in die Gosse zurück. So ist sein Verhältnis zum Vater schwierig, er wird plötzlich Katzenbesitzer wider Willen, und Exfreundin Jean (Carey Mulligan) ist von ihm schwanger. Sie weiss allerdings nicht, ob das Kind von Llewyn oder von ihrem Mann Jim (Justin Timberlake) ist - dem weichgespülten Gesangspartner, Folkverräter und Intimfeind des traurigen Gossensängers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oscar Isaac (Llewyn Davis) Carey Mulligan (Jean) John Goodman (Roland Turner) Justin Timberlake (Jim) Garrett Hedlund (Johnny Five) F. Murray Abraham (Bud Grossman) Ethan Phillips (Mitch Gorfein) Originaltitel: Inside Llewyn Davis Regie: Ethan Coen, Joel Coen Drehbuch: Ethan Coen, Joel Coen Kamera: Bruno Delbonnel Musik: T-Bone Burnett Altersempfehlung: ab 6