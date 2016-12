Schweiz 2 18:15 bis 19:10 Magazin sportpanorama CH 2016 2016-12-04 22:30 Stereo HDTV Merken Wendy Holdener im Studio: Mit zwei Podestplätzen ist Wendy Holdener ausgezeichnet in die neue Saison gestartet. Bevor sie mit dem Skizirkus nach Sestriere weiterzieht, macht sie Halt im "sportpanorama". Im Interview mit Moderator Matthias Hüppi spricht die 23-Jährige über ihre Entwicklung und ihre Ziele im Winter der Heim-WM 2017 in Sankt Moritz. Schweizer Wintersportcracks im Einsatz: Die Olympiamedaillengewinner Selina Gasparin, Simon Ammann, Dario Cologna und Carlo Janka gehen dieses Wochenende in ihren jeweiligen Disziplinen an den Start. "sportpanorama" ist hautnah dabei, wenn die Entscheidungen fallen, und fühlt den Puls der Athletinnen und Athleten. Heisse Duelle in der Super League - sechs Teams liegen innerhalb von drei Punkten: Am Sonntag stehen gleich fünf dieser Teams im Einsatz. Wer kann punkten und damit Ränge gut machen? Wer rutscht ab? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Hüppi Gäste: Gäste: Wendy Holdener Originaltitel: sportpanorama