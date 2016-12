Schweiz 1 03:10 bis 04:05 Diskussion Sternstunde Philosophie Daniel Barenboim: Über die grosse Kunst des Zuhörens CH 2016 2016-12-07 05:30 Stereo HDTV Merken Daniel Barenboim, in Argentinien als Sohn russischer Juden geboren und in Israel aufgewachsen, sorgte bereits mit sieben Jahren als Wunderkind auf dem Klavier für Furore. Später zog es ihn vom Konzertflügel auf die Dirigentenpodien der Spitzenorchester. Dem Maestro geht es dabei stets um mehr als blosse Ästhetik: Er denkt das politisch Undenkbare und lässt zum Beispiel in seinem West-Eastern Divan Orchestra Nachwuchstalente aus Israel und Palästina gemeinsam auftreten. Barenboim wird deshalb - als einziger Musiker - auch immer wieder als Anwärter für den Friedensnobelpreis gehandelt. Im Gespräch mit Barbara Bleisch spricht Daniel Barenboim darüber, wie Menschen mit Musik nicht nur das Hören, sondern auch das Zuhören lernen. Literatur: Daniel Barenboim: "Klang ist Leben. Die Macht der Musik". Pantheon, München 2008. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Bleisch Gäste: Gäste: Daniel Barenboim (Dirigent) Originaltitel: Sternstunde Philosophie

