Schweiz 1 09:30 bis 10:00 Magazin gesundheitheute Die Gesundheitssendung mit Dr. Jeanne Fürst Wenn die Hand bricht / Ohrenschmerzen CH 2016 Stereo HDTV Merken Die menschlichen Hände sind ein wahres Wunderwerk. Sie bestehen aus 27 einzelnen Knochen und 40 verschiedene Muskeln. Hände sind ständig im Einsatz und stellen ein einzigartiges Werkzeug dar. Doch es lauern auch Gefahren. Bei Unfällen und Stürzen können Knochen in der Hand brechen. Vor allem an der Handwurzel werden Knochenbrüche oft übersehen, zumal man solche Verletzungen oft nicht bemerkt und ein Bruch auch mit Röntgenaufnahmen schwer zu diagnostizieren ist. Wird ein solcher Bruch jedoch nicht behandelt, kann dies zu schlimmen Konsequenzen führen. Spätfolgen, die zu Einschränkungen führen, sind nicht ausgeschlossen. "gesundheitheute" zeigt, was heutzutage unternommen werden kann. Ohrenschmerzen: Wer schon Ohrenweh hatte, weiss, wie schmerzhaft dies sein kann. In dieser Ausgabe erfährt das Fernsehpublikum, was die Ursachen von Ohrenschmerzen sind. Und "gesundheitheute" zeigt einen verblüffenden Trick gegen Ohrenweh. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gesundheit heute

