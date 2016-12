Spiegel Geschichte 00:20 bis 01:15 Dokumentation Geiseldrama in Algerien GB 2013 Stereo 16:9 Merken Überlebende des Terroranschlags auf die Gasfelder bei In Aménas im Süden Algeriens erzählen zum ersten Mal ihre dramatischen und erschütternden Geschichten. Im Morgengrauen des 16. Januar 2013 überfällt eine Gruppe von militanten Islamisten die riesige Gasanlage in der Sahara. Die Gefolgsleute von Mokhtar Belmokhtar machen Jagd auf die mehr als 100 internationalen Mitarbeiter und nehmen viele von ihnen als Geiseln. In den kommenden vier Tagen entwickeln sich fast unbeschreibliche Dramen. Einigen Mitarbeitern gelingt es auf abenteuerliche Weise zu fliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geiseldrama in Algerien