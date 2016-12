Servus TV 03:55 bis 04:20 Sport Red Bull TV - Reel Rock A Line Across the Sky p2 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im ersten Teil der Reise haben Alex Honnold und Tommy Caldwell sich auf den Weg gemacht, um alle sieben Gipfel der legendären Fitz Roy Traverse in Patagonien zu erklimmen. Aber sie haben Konkurrenz. Colin Haley und Rolando Garibotti - beide haben im Hochgebirge deutlich mehr Erfahrung. Rolo und Colin sind Patagonien-Experten. Jetzt geht der erste Tag zu Ende. Tommy und Alex geben Vollgas, um mit ihren Rivalen Schritt zu halten. Alex erlebt eine intensive Begegnung mit dem Hochgebirge und Tommy hat Probleme, die Risiken korrekt einzuschätzen. Die beiden gehen bis an ihre Belastungsgrenze. Werden sie den Aufstieg vor Ihren Rivalen schaffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 422 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 217 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 152 Min. Krieg der Welten

SciFi-Film

ProSieben 02:45 bis 04:40

Seit 77 Min.