Abudi gilt als der erste Urban Explorer Malaysias. Auf jeden Fall ist er der bekannteste. Seine Ziele sind die Wolkenkratzer und Brücken seiner Heimatstadt. Nun plant Abudi einen seiner waghalsigsten Stunts: Er will eine von Kuala Lumpurs bekanntesten Brücken, die Seri-Saujana-Brücke, besteigen und auf ihr einen Handstand vollführen. Vadim und Vitaliy gehören zu den weltweit bekanntesten Urbexern. Seit 2009 sind sie gemeinsam unterwegs und haben seitdem zahllose Kräne und Wolkenkratzer erklommen, von ihrer Heimatstadt Moskau bis nach Hongkong. Dabei haben sie einige spektakuläre Videos drehen können. Für ihr neuestes Abenteuer, hat es die beiden Russen nach Indien verschlagen. Sie wollen Mumbais rasant wachsende Skyline erkunden. Für ihre erste Aktion in der Millionen-Metropole, haben sich Vadim und Vitaliy einen Kran auf einer von Indiens höchsten Baustellen ausgesucht: dem 320 Meter hohen "Palais Royale".