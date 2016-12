Servus TV 18:30 bis 19:20 Diskussion Wahl-Talk Spezial A 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Alexander Van der Bellen gegen Norbert Hofer. Bekommt Österreich den ersten grünen oder den ersten blauen Bundespräsidenten? Was bedeutet das Votum für Österreich? Wie wird der künftige Bundespräsident Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verändern? Während die Auszählung der Stimmen noch läuft, analysieren in einer ersten Diskussion namhafte Experten die Wahl und ihre Auswirkungen. Moderation: Michael Fleischhacker In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Fleischhacker Originaltitel: Wahl-Talk Spezial