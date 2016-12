Classica 00:00 bis 01:30 Ballett Delibes, Coppélia F 2013 Stereo 16:9 Merken Aus der Opéra Royal du Château de Versailles: "Coppélia". Musik von Léo Delibes (1836-1891). Choreographie: Eduardo Lao. Mit Sophie Cassegrain (Coppélia), Yester Mullins (Doktor Coppelius), Cristian Oliveri (Franz) und dem Víctor Ullate Ballet. "Coppélia" ist eines der meistgespielten Ballette aller Zeiten. Delibes verband hier Musik und Tanz auf neue Weise. Choreograph Eduardo Lao und der Víctor Ullate Ballet haben den Klassiker in die Moderne übertragen: "Coppélia" spielt in einem kybernetischen Labor, das auf auf künstliche Intelligenz spezialisiert ist. Hier versucht Doktor Coppélius eine Maschine herzustellen, die sich bewegt und verhält In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sophie Cassegrain (Coppelia) Yester Mulens (Doctor Coppélius) Cristian Oliveri (Franz) Zhengyja Yu (The spectral Diva) Leyre Castresana (Betty) Albia Tapia (Rosi) Zara Calero (Andreina) Originaltitel: Delibes, Coppélia Musik: Léo Delibes