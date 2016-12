Classica 22:30 bis 22:55 Musik Britten, Serenade für Tenor, Horn und Streicher op. 31 D 2010 Stereo 16:9 Merken Benjamin Britten (1913-1976): Serenade für Tenor, Horn und Streicher op. 31. Christoph Prégardien (Tenor), David Guerrier (Horn), Renaud Capuçon (Violine), Verbier Festival Chamber Orchestra. Das Verbier Festival im Kanton Wallis (Schweiz), 1994 gegründet, ist jeden Sommer ein beliebter Treffpunkt renommierter Künstler. Der Wintersportort oberhalb des Genfer Sees bietet ein vielseitiges Programm zwischen Workshop und Starkonzert. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Christoph Prégardien (Tenor), David Guerrier (Horn), Renaud Capuçon (Violine) Originaltitel: Britten, Serenade for tenor and horn, Op.31 Drehbuch: Christoph Prégardien Musik: Benjamin Britten