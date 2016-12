Classica 20:50 bis 22:30 Musik Britten, War Requiem GB 2012 Stereo 16:9 Merken Aus der Coventry Cathedral: Das War Requiem op. 66 von Benjamin Britten (1913-1976). Erin Wall (Sopran), Mark Padmore (Tenor), Hanno Müller-Brachmann (Bariton), City of Birmingham Symphony Orchestra, CBSO Chorus & Youth Chorus; Leitung: Andris Nelsons. Britten schrieb das Werk zur Einweihung der neuen Kathedrale am 30. Mai 1962. Das War Requiem zählt zu den herausragenden Meisterwerken des 20. Jahrhunderts. Es handelt vom Krieg und dem Leid des Krieges und verbindet den traditionellen lateinischen Text mit Worten des im Ersten Weltkrieg gefallenen englischen Dichters Wilfried Owen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Erin Wall (Sopran), Mark Padmore (Tenor), Hanno Müller-Brachmann (Bariton) Originaltitel: Benjamin Britten: War Requiem Regie: Ute Feudel Musik: Benjamin Britten