Junior 12:40 bis 13:05 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Folge: 44 Der wahre Dschungelheld F, D 2009 Stereo 16:9 Hektor liest in seinem neuen Krozam-Comic-Heft, aber Marsu will lieber Action haben. Er nimmt Hektor das Heft ab und klettert damit auf einen Baum. Hektor klettert ihm nach und fällt herunter. Kurz vor dem Aufprall auf dem Boden wird sein Fall gebremst. Hektor glaubt schon, dass Marsu ihn wieder einmal gerettet hat, aber da bemerkt er, dass es Krozam ist, der ihn festhält. Hektor ist begeistert, dass er mit seinem Comichelden zusammen sein kann, aber bei allem, was Krozam macht, fällt ihm etwas ein, das Marsu viel besser macht. Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz