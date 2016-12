Junior 09:50 bis 10:00 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will die Heuschrecke hüten GB 2006-2012 Stereo 16:9 Merken Großonkel Walter hat sein Haustier Stäbchen, eine Stabheuschrecke, mitgebracht. Die Prinzessin will darauf aufpassen, doch das ist gar nicht einfach, weil Schlamper Stäbchen mit einem Stöckchen verwechselt und es ständig schnappen will. Plötzlich ist Stäbchen weg, und es ist wahrlich nicht einfach, ein so gut getarntes Insekt unter all den Stöckchen und Ästchen im Schlossgarten wiederzufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Cas Willing, Dave Ingham, Rachel Murrell, Dan Wicksman

