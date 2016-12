Sky 1 03:55 bis 04:50 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod DK, S 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jesper Andersson ist endlich gefunden und wird verhört. Er weist alle Anschuldigungen zurück und hat für die Tatzeiten ein Alibi. Er kann aber nicht erklären, warum Sonja ihn identifiziert hat. Gleichzeitig wollen Saga und Martin eine Verbindung zwischen den Opfern finden. Sie versuchen in mehreren Verhören, Andersson zu einen Geständnis zu bringen, aber der bleibt stur. Bei einem Toilettenbesuch gelingt Andersson mit interner Hilfe die Flucht. Die Jagd auf ihn endet an einem Fähranleger. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Kim Bodnia (Martin Rohde) Dag Malmberg (Hans Petterson) Puk Scharbau (Mette Rohde) Emil Birk Hartmann (August Rohde) Lars Simonsen (Sebastian Sandstrod) Henning Valin Jakobsen (Jesper Andersson) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Henrik Georgsson Drehbuch: Hans Rosenfeldt Kamera: Olof Johnson Musik: Patrik Andrén Altersempfehlung: ab 12

