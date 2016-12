RTL Crime 01:00 bis 01:50 Serien Utopia GB 2013 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 2: Die Gegenwart: Jessica wird von Milner gefangen gehalten. Sie wurde verschiedenen Foltermethoden ausgesetzt, um zu erfahren, welche Veränderungen Carvel an "Janus" vorgenommen hat. Das Network plant bereits die weltweite Verbreitung des Impfstoffs. Der Tag ist festgelegt und Geoff muss ihn der Öffentlichkeit verkaufen. Arby hat sich ein neues Leben aufgebaut und ist einigermaßen überrascht, als Lee auftaucht. Lee ist quicklebendig und will, dass Arby seine alte Berufung wieder aufnimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adeel Akhtar (Wilson Wilson) Allan Corduner (Ross) Pixie Davies (Amanda) Kevin Eldon (Tony Bradley) Paul Higgins (Michael Dugdale) Geraldine James (Milner) Sylvestra Le Touzel (Leah) Originaltitel: Utopia Regie: Marc Munden Drehbuch: Dennis Kelly Musik: Cristobal Tapia de Veer Altersempfehlung: ab 16