RTL Crime 20:15 bis 21:00 Dokusoap Death Row Stories: Geschichten aus dem Todestrakt Verpfuschte Hinrichtungen USA 2015 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 6: Der Galgen, der elektrische Stuhl oder die Gaskammer - die USA haben für die Ausführung der Todesstrafe im letzten Jahrhundert nach unterschiedlichen Mitteln gesucht. Zuletzt wurde die "letale Injektion" als "humaner und sanfter Weg" von den Befürwortern gefeiert - obwohl diese Tötungsart in der Vergangenheit bereits in mehreren US-Bundesstaaten zu quälend langen Hinrichtungen geführt hat. Gibt es "bessere" und "schlechtere" Arten, die Todesstrafe zu vollziehen? Oder kann es den unbescholtenen Bürgern egal sein, wie qualvoll diese Mörder sterben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Death Row Stories Altersempfehlung: ab 12