RTL Crime 15:45 bis 16:30 Krimiserie CSI: NY Toro - Der Stier USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 9: Bevor Detective Lovato in das CSI-Team eingetreten ist, hatte sie bei der Drogenfahndung gegen eine dominikanische Bande ermittelt. Doch als ihre Identität als Undercover-Polizistin aufflog, musste sie den Einsatz unter lebensgefährlichen Umständen abbrechen. Nun hat Lovato während einer Busfahrt ein Bandenmitglied getroffen und nur kurze Zeit später wird ein weiteres Mitglied namens Toro ermordet aufgefunden. Er wurde in einem Lagerhaus mit Elektroschocks gefoltert und anschließend in zwei Hälften zersägt. Lovato ist überzeugt, dass er ihretwegen sterben musste. Um der Lösung des Falles näherzukommen, suchen die Ermittler nach der jungen Frau aus dem Bus - Carmen Vega. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Eddie Cahill (Det. Don Flack) A.J. Buckley (Adam Ross) Originaltitel: CSI: NY Regie: Sam Hill Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: John Newby Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16