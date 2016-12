RTL Crime 12:50 bis 13:35 Krimiserie CSI: Cyber #Krankenhausversagen #Patiententod USA 2015 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 5: Das Krankenhaus City Mercy in Dallas wird von einem Hackerangriff heimgesucht. Kurze Zeit später ereignet sich ein Mord an einer Patientin. Die Täter fordern fünf Millionen Dollar, ansonsten wird der nächste Patient sein Leben verlieren. Für die Experten der CSI Cyber beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Avery Ryan) James Van Der Beek (Elijah Mundo) Shad Moss (Brody Nelson) Charley Koontz (Daniel Krumitz) Hayley Kiyoko (Raven Ramirez) Ted Danson (D.B. Russell) Alisha Boe (Grace Clarke) Originaltitel: CSI: Cyber Regie: Eriq La Salle Drehbuch: Carol Mendelsohn, Anthony E. Zuiker Kamera: Scott Kevan Musik: Ben Decter, Jeff Russo Altersempfehlung: ab 12