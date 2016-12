Goldstar TV 15:00 bis 16:00 Magazin Schlager & Co - Extra D 2016 Stereo 16:9 Merken Ein Weihnachtsalbum ist fast schon Pflicht für jeden Künstler. Sonja Weissensteiner präsentiert in der Sendung "Schlager & Co Extra" die schönsten Veröffentlichungen in diesem Jahr. Ein weiteres Highlight-Thema ist die brandneue, mit Topstars wie Helene Fischer und Andreas Gabalier bestückte 'SchlagerWelt'-App. Nicht zu vergessen der Online-Adventskalender von GoldStar TV. Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine einmalige Überraschung inklusive großem Weihnachtsgewinnspiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Maxi Arland, Traumbild, Madeline Willers, Mitch Keller, Nicole, Patrick Lindner, G. G. Anderson, Anita & Alexandra Hofmann, DJ Ötzi, Linda Hesse, Maite Kelly, Jürgen Drews Originaltitel: Schlager & Co - Extra