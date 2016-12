Sky Sport HD (1) 16:30 bis 19:00 Golf Golf: European Tour Alfred Dunhill Championship, 4. Tag in Malelane (Südafrika) Stereo 16:9 HDTV Merken Nur elf Tage nach dem Zieleinlauf beim Race to Dubai 2016 beginnt in Südafrika bereits das neue Rennen um die Harry Vardon Trophy. Der Sieger der Alfred Dunhill Championship setzt sich als Erster an die Spitze des Feldes. Ein weiterer guter Grund, ans Kap zu reisen, ist der spektakuläre Golf-Platz im Leopard Creek Country Club. Mit Titelverteidiger und Rekordsieger Charl Schwartzel und dem Champion von 2014 Branden Grace wird das Feld von zwei Lokalmatadoren angeführt. Mit dabei sind auch zwei deutsche Neuankömmlinge. Sky überträgt das Turnier von Donnerstag bis Sonntag exklusiv live und in HD. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie