Discovery Channel 22:25 bis 23:10 Dokumentation Wildnis Nordamerika Mythos Wilder Westen USA, D 2013 Stereo 16:9

Eisige Höhenzüge, unendliche Prärien, trockene Wüsten und artenreiche Regenwälder: Nordamerika ist einer der vielseitigsten Erdteile. Diese fünfteilige Dokumentarserie zeigt die unglaublichen Naturwunder des faszinierenden Kontinents wie nie zuvor. In drei Jahren Produktionszeit und mithilfe neuester Technik gelang es DISCOVERY CHANNEL, außergewöhnliche Bilder einzufangen. Von spektakulären Flügen über den Grand Canyon über hautnahe Begegnungen mit tauchenden Bären bis hin zu Aufnahmen des selten gesichteten Wüstenjaguars in Mexiko - diese aufwendig produzierte Dokumentarserie gibt einen tiefen Einblick in die Wildnis Nordamerikas.

Originaltitel: North America