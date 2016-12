Discovery Channel 15:40 bis 16:30 Dokumentation Next World - Das Leben von morgen Ewige Gesundheit USA 2008 Stereo 16:9 Merken Ein längeres, gesünderes, aktiveres Leben ist seit Jahrhunderten der Menschheitstraum schlechthin. Kann die rasante Entwicklung der Medizintechnik diesen Wunsch vielleicht bald in greifbare Nähe rücken? Neurologen, Nano-Technologen und Gen-Forscher arbeiten weltweit an Projekten, die den Menschen vitaler und widerstandsfähiger machen sollen. Schenkt man ihren Visionen Glauben, könnten wir uns in absehbarer Zeit per Telepathie verständigen. Abgesehen davon würde der menschliche Körper in der Lage sein, ganze Gliedmaßen zu regenerieren, und unser Gehirn selbst im Greisenalter noch Höchstleistungen vollbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Next World