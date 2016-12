Discovery Channel 12:40 bis 13:25 Dokumentation Edge Of Alaska - Die vergessene Stadt Wölfe vor der Haustür USA 2015 Stereo 16:9 Merken McCarthy, Alaska: Die kleine Siedlung am Fuß der Wrangell Mountains steht vor einem radikalen Umbruch. Der geschäftstüchtige Unternehmer Neil Darish will eine verlassene Kupfermine zu einem riesigen Erlebnisbergwerk ausbauen. Schon bald sollen Massen von Touristen kommen - ein Plan, der vielen Bewohnern missfällt. Doch vorerst liegt das Projekt auf Eis, denn die Siedler haben ganz andere Sorgen: Ein hungriges Wolfsrudel versetzt McCarthy in Angst und Schrecken! Sogar einen Hund haben die Wölfe schon gerissen. Familienoberhaupt Jeremy Keller beschließt kurzerhand selbst auf die Jagd zu gehen, bevor etwas schlimmeres passiert. Mitten in diesen turbulenten Zeiten kehrt Urgestein Tim Misc In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Edge of Alaska Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12