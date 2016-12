Discovery Channel 09:35 bis 10:00 Unterhaltung Adam Richman - Jäger des ultimativen Geschmacks Atlanta, Georgia USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Barbecue-Lokal der besonderen Art und ein saftiger Burger, der nach Südstaaten schmeckt: Adam Richman macht in dieser Folge Station in Atlanta. Dort serviert Besitzer Ron Newman im "Daddy D¿z" mit Schweinefleisch gefüllte Wan-Tan-Taschen und dazu eine Spezialsoße zum Dippen. Sein Lokal liegt abseits der Touristenpfade und macht optisch nicht viel her, doch das Essen schmeckt vorzüglich. Gleiches gilt für den "Dirty South Burger" mit Bio-Rindfleisch und Pimento-Cheese, den sich Adam anschließend zu Gemüte führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man Finds Food

