Sky Sport 1 00:30 bis 03:00 Golf Golf: US PGA Tour Hero World Challenge, 4. Tag in New Providence, Bahamas USA Stereo 16:9 HDTV Merken Zum 18. Mal veranstaltet Tiger Woods die Hero World Challenge. Und obwohl das Einladungsturnier mit Titelverteidiger Bubba Watson, Dustin Johnson, Jordan Spieth, Henrik Stenson und Rickie Fowler erneut absolut hochklassig besetzt ist, dreht sich alles nur um den Gastgeber. Nach 15 Monaten Verletzungspause und zwei Rückenoperationen gibt Woods sein lang erwartetes Comeback. Kommentar: Irek Myskow. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie