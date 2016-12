Sky Bundesliga 17:00 bis 19:30 Fußball Live Fußball: Bundesliga FC Augsburg - Eintracht Frankfurt, 13. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Eintracht Frankfurt sorgte für die Sensation des 12. Spieltags. Die Hessen besiegten Borussia Dortmund mit 2:1 und kletterten auf Champions-League-Platz vier. "Ich bin glücklich und stolz. Das war ein Spiel, wie man es sich erträumt", kommentierte SGE-Coach Niko Kovac den Sieg. Im Umfeld des Vereins sorgen die Erfolge der als Abstiegskandidat in die Saison gestarteten Eintracht für Euphorie. Kovac aber warnt davor, diese "Momentaufnahme" überzubewerten. "Wir müssen demütig sein und bescheiden bleiben und weiterhin hart arbeiten", fordert der 45-Jährige. Er weiß, in Augsburg wartet eine sehr schwierige Aufgabe auf seine Mannschaft. Moderation: Jan Henkel, Kommentar: Fritz v In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Henkel