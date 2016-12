Motorvision.TV 03:35 bis 05:10 Motorsport IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2016 Sahlen's Six Hours of the Glen USA 2016 Stereo 16:9 Merken Mit dem Sahlen's Six Hours of The Glen wird die sechste Runde der SportsCar Championship Saison 2016 im Rahmen des North American Enduarance Camp in Watkins Glen im US-Bundestaat New York ausgetragen. Gefahren wird auf dem 3,4 Meilen langen Watkins Glen International, der von seinen Fans gerne nur The Glen genannt wird und eines von zwei Straßenrennen der NASCAR Sprint Cup Series beheimatet. Beim Sechs-Stunden-Rennen in der SportsCar Championship treten alle vier Rennklassen an. MOTORVISION TV zeigt die absoluten Höhepunkten des Events, bei dem Rennfahrer wie Dirk Werner, Marco Seefried, Oliver Gavin und John Edwards an den Start gehen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: IMSA WeatherTech SportsCar Championship

