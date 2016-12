Motorvision.TV 12:30 bis 13:25 Motorsport V8 Supercars 2016 - Clipsal 500, 1. + 2. Lauf AUS 2016 Stereo 16:9 Merken Zum Start in die Saison 2016 sind die australischen V8 Supercars wieder zu Gast auf dem legendären Straßenkurs von Adelaide in Südaustralien. Das Clipsal Adelaide 500 oder einfach nur "The Fivehundred" findet auch in diesem Jahr wieder auf dem Adelaide Street Circuit im Ostteil der Stadt statt. MOTORVISION TV zeigt die kommentierte Zusammenfassung der ersten beiden V8-Rennen über je 125 km. Sendung in 2-Kanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: V8 Supercars