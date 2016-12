Motorvision.TV 06:45 bis 07:10 Magazin Go Green! Toyota Elektrorundenrekord D 2011 Stereo 16:9 Merken Tokyo Motor Show propagiert Optimismus und Fahrspaß. Zudem: Toyota will zeigen, dass Elektro-Motorsport genauso emotional ist, wie mit seinen Benzinbrüdern - Auf der Nordschleife. Und: Mit dem CT 200h bringt Lexus den ersten Vollhybriden im Premium-Segment der Kompaktklasse in den Handel. Zudem: Das Wichtigste ist immer noch die Sicherheit von Fahrzeugen. Der Euro NCAP Test liefert seit 1997 wichtige Erkenntnisse zur Beurteilung von neuen Modellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Go Green!