Sky Comedy 03:00 bis 04:35 Komödie Just Friends - No Sex USA, D, CDN 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In seiner High School Zeit war Chris als übergewichtiger Tollpatsch nur Mittelpunkt von Spott und für seine grosse Liebe Jamie nur der nette Kumpel. Jahre später, kurz vor Weihnachten, verschlägt es den mittlerweile abgespeckten und erfolgreichen Chris wieder in seine alte Heimat in New Jersey, wo er erneut seiner grossen Liebe Jamie begegnet. Seine unbeholfenen Annäherungsversuche werden jedoch zusätzlich erschwert durch seine Begleitung, dem durchgeknallten Popstar Samantha. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Reynolds (Chris Brander) Amy Smart (Jamie Palamino) Anna Faris (Samantha James) Chris Klein (Dusty Dinkleman) Christopher Marquette (Michael "Mike" Brander) Julie Hagerty (Carol Brander, Chris' Mutter) Stephen Root (K. C.) Originaltitel: Just Friends Regie: Roger Kumble Drehbuch: Adam 'Tex' Davis Kamera: Anthony B. Richmond Musik: Jeff Cardoni Altersempfehlung: ab 6

