Sky Atlantic HD 22:10 bis 23:15 Krimiserie The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht Das vierte Messer USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Box (Bill Camp) bekommt einen weiteren Mordfall zugeteilt. Das Opfer wurde auf die gleiche Weise wie Andrea getötet. Ist der Mörder noch auf freiem Fuß? Währenddessen versucht Naz' Verteidigung (John Turturro, Amara Karan), die Geschworenen mit ihrem Plädoyer zu überzeugen. - Das US-Justizsystem als Vorhof zur Hölle: John Turturro und Riz Ahmed in einer düsteren Crimeserie auf den Spuren von "The Wire". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Turturro (Jack Stone) Riz Ahmed (Nasir 'Naz' Khan) Michael Kenneth Williams (Freddy) Bill Camp (Sgt. Box) Jeannie Berlin (Helen Weiss) Amara Karan (Chandra) Peyman Moaadi (Salim Khan) Originaltitel: The Night Of Regie: Steven Zaillian Drehbuch: Richard Price, Steven Zaillian Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16