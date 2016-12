Sky Atlantic HD 09:00 bis 10:00 Serien Die Sopranos Bei allem Respekt USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Anthony Junior möchte Eventmanager werden. Sehr zum Ärger seiner Mutter, die etwas Höheres für ihn vorgesehen hat. Tony Soprano hingegen versucht mit aller Kraft seinen Lieblingscousin Tony Blundetto zu schützen. Jedoch ohne Erfolg. Christopher vertuscht den Mord an Adriana und erzählt Carmela, dass sie sich getrennt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Dominic Chianese (Uncle Junior) Aida Turturro (Janice) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Edie Falco (Carmela Soprano) Michael Imperioli (Christopher) Steven Van Zandt (Silvio Dante) Originaltitel: The Sopranos Regie: John Patterson Drehbuch: David Chase, David Chase, Robin Green, Mitchell Burgess Kamera: Alik Sakharov Altersempfehlung: ab 12

