Sky Krimi 23:25 bis 00:30 Krimiserie Kommissarin Lund DK 2007 Nach dem Buch von Srren Sveistrup Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jan und Sarah können ihren Chef überzeugen, die Kanäle am Waldrand absuchen zu lassen. Und tatsächlich: Die Taucher entdecken die Überreste einer Leiche, wahrscheinlich die vor 15 Jahren verschwundene Mette. Die Aussage von Nannas Freund Amir lenkt den Verdacht auf einen Möbelpacker aus Birk Larsens Firma. Er arbeitete damals in der Umzugsfirma, bei der Mette kurz vor ihrem Verschwinden Sachen eingelagert hatte. Ein Zufall? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Lars Mikkelsen (Troels Hartmann) Bjarne Henriksen (Theis Birk Larsen) Ann Eleonora Jørgensen (Pernille Birk Larsen) Søren Malling (Jan Meyer) Marie Askehave (Rie Skovgaard) Bent Mejding (Poul Bremer) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Kristoffer Nyholm Drehbuch: Søren Sveistrup, Michael W. Horsten Kamera: Magnus Nordenhof Jønck Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12