Ein schwieriger Fall für Kommissarin Rosa Roth: Bei einem Anschlag auf den russischen Waffenhändler Raskow wurde versehentlich ein Mädchen getötet. Gemeinsam mit ihren Kollegen Kleinmann und Kubick sucht sie nach dem Attentäter. Doch die Ermittlungen werden immer wieder durch das LKA behindert, das selbst hinter Raskow her ist. Und dann ist durch einen zweiten Mord Rosas Leben selbst in tragischer Weise bedroht. In Google-Kalender eintragen