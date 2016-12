Sky Krimi 18:35 bis 19:25 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 116 Der süße Tod D 2008 Stereo 16:9 Merken Bei seiner Hochzeitsfeier bricht Seniorchef Langer tot zusammen. Seine Tochter Hanna beschuldigt die Braut der Tat, da sie Steffi von Anfang an für eine Heiratsschwindlerin hielt. Tatsächlich erbt Steffi den größten Teil des Vermögens, aber auch Langers Geschäftspartner Hartinger profitiert von dessen Tod. Nur wer hatte die Gelegenheit, das Gift in Langers Getränk zu mischen? Bei den Ermittlungen stoßen die beiden Cops Hofer und Lind auf interessante Details. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Boris Gullotta Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12