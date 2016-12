BonGusto 18:40 bis 19:10 Magazin Argentinia Rustica Das Land riecht nach Feuer und Fleisch CDN 1990 Merken Craig und Rob fahren in dieser Folge wieder von Patagonien in Richtung Norden, nach Mendoza. Eine wüstenartige Landschaft am Fuße der Anden und das Herz der argentinischen Wein-Industrie. In mitten der atemberaubenden Gegend probieren die beiden Kanadier bei einer Weinverköstigung auch ein wieder ein "Asado", das argentinische Barbecue. Craig und Rob testen im Anschluss das schmackhafte Street Food und besuchen das Restaurant eines berühmten Chefkochs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Argentinia Rustica