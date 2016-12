MGM 02:45 bis 04:25 Western Zwischen Zwölf und Drei USA 1976 Nach dem Roman von Frank D. Gilroy Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bankräuber Graham Dorsey (Charles Bronson) plant mit seinen Kumpanen einen Überfall. Als es schließlich zur Sache geht, verbringt er die Zeit lieber im Bett der jungen Witwe Amanda (Jill Ireland). Der Raubzug geht schief und Dorsey gilt nun offiziell als tot. Das bringt Amanda auf eine Idee. - Amüsanter Western mit parodistischen Zügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Bronson (Graham Dorsey) Jill Ireland (Amanda Starbuck) Douglas Fowley (Buck Bowers) Stan Haze (Ape) Damon Douglas (Boy) Hector Morales (Mexikaner) Bert Williams (Sheriff) Originaltitel: From Noon Till Three Regie: Frank D. Gilroy Drehbuch: Frank D. Gilroy Kamera: Lucien Ballard Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 12

