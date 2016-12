MGM 20:15 bis 21:45 Actionfilm Over the Top USA 1987 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Truckerfahrer Linc Hawk (Sylvester Stallone) steckt in großen Schwierigkeiten. Sein Truck fällt bald auseinander, sein Sohn hält ihn für einen Taugenichts, seine geschiedene Frau liegt im Krankenhaus und sein Schwiegervater hetzt ein paar Jungs auf ihn, um seinen Enkel zurückzuholen. Doch Linc ist ein Kämpfer, selbstbewusst und unbeirrbar. Er verkauft seinen Truck und stellt sich dem Weltmeister im Armdrücken zum Kampf. Sein ganzes Geld setzt er auf seinen Sieg. Die Wetten stehen 20:1 für den bärenstarken Bull. - Actionkracher mit preisgekrönter Musik von Giorgio Moroder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Lincoln Hawk) Robert Loggia (Jason Cuttler) Susan Blakely (Christina Cutler-Hawk) David Mendenhall (Michael Cutler) Terry Funk (Ruker) Magic Schwarz (Smasher) Jimmy Keegan (Big Boy Richie) Originaltitel: Over the Top Regie: Menahem Golan Drehbuch: Stirling Silliphant, Sylvester Stallone Kamera: David Gurfinkel Musik: Giorgio Moroder Altersempfehlung: ab 12