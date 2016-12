MGM 11:25 bis 13:05 Actionfilm Rückkehr zu den 36 Kammern der Shaolin HK 1980 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken China während der Ching-Dynastie: Die Schergen des Kaisers ziehen plündernd durch das Land. Auch die Fabrik, in der Yen-Cheh (Liu Chia-Hui) sein Brot verdient, wird von ihnen heimgesucht. Der junge Rebell sucht daraufhin Zuflucht in einem Shaolin-Kloster, um die Kunst des Kung-Fu zu erlernen. - Gelungene Fortsetzung des Eastern-Klassikers "Die 36 Kammern der Shaolin" mit grandiosen Kampfszenen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gordon Liu (Chao Yen-Cheh) Wang Lung-wei (Boss Wang Kao-feng) Hou Hsiao (Ho Chiao) Kara Hui (Hung) Lun Hua (Chen Hsi-sheng) Kwon Yeong-mun (Yuan Li-hao) Kara Hui (Hsiao Hung) Originaltitel: Shao Lin da peng da shi Regie: Liu Chia-Liang Drehbuch: Kuang Ni Kamera: Peter Ngor Musik: Eddie Wang Altersempfehlung: ab 16