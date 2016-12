Heimatkanal 00:40 bis 02:00 Erotikfilm Komm nach Wien, ich zeig dir was D, A 1970 Stereo Merken 'Viermal die Acht': Dass Jakob und Adele eine ganze Menge vom Pokern verstehen und ihrem Glück etwas nachhelfen, ist in einer Spielerkneipe 3.000 Mark wert. 'Gern gelebt haben': 'Trotz allem haben wir gern gelebt', meinen Jakob und Adele. Für Herrn Mallner, der nicht mehr an die Zukunft und an sich glaubt, könnte dies ein wichtiger Hinweis sein. "Eine Grundstücksangelegenheit" will ein Immobilienhai mit Jakob und Adele regeln. Das hätte er besser nicht getan, denn mit Jakob gerät er an den Falschen. "Rosen für Adele" bringt Jakob ins Krankenhaus. Adele hat sich einer Operation unterziehen müssen, und wer jetzt Zuspruch braucht, ist nicht sie, sondern Jakob. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tanja Gruber (Kottanerin) Veit Relin (Metternich) Andrea Rau (Bubula Nuburin) Peter Kollek (Herzog Friedrich II, der Streitbare) Julia Holt (Bruni) Achim Hammer (A.H.) Kitty Kino (Mizzi bei A.H.) Originaltitel: Komm nach Wien, ich zeig dir was Regie: Rolf Thiele Drehbuch: Joachim Fernau, Rolf Thiele Kamera: Wolf Wirth Musik: Bernd Kampka Altersempfehlung: ab 16