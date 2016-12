Tele 5 20:15 bis 22:45 Abenteuerfilm Quigley, der Australier USA 1990 2016-12-04 02:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Scharfschütze Quigley schifft sich ein nach Australien, um einen Posten als Dingojäger anzunehmen. Im fünften Kontinent angekommen muß er von Großgrundbesitzer Marston erfahren, daß er am Massenmord an den Aborigines teilnehmen soll. Als Quigley sich weigert, wird er von Marstons Männern in der Wüste ausgesetzt. Bei ihm befindet sich die traumatisierte Cora. Quigley und Cora werden von Aborigines aufgelesen. Gemeinsam lernen sie einander zu verstehen. Als Marstons Schergen auftauchen, um Jagd auf die Ureinwohner zu machen, macht Quigley kurzen Prozeß mit ihnen und erlegt schließlich den Möchtergerncowboy Marston in einem klassischen Duell. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tom Selleck (Matthew Quigley) Laura San Giacomo (Crazy Cora) Alan Rickman (Elliott Marston) Chris Haywood (Mayor Ashley Pitt) Ron Haddrick (Grimmelman) Tony Bonner (Dobkin) Jérôme Ehlers (Coogan) Originaltitel: Quigley Down Under Regie: Simon Wincer Drehbuch: John Hill Kamera: David Eggby Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 12