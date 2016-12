Schauspieler: Richard Chamberlain (König Ludwig XIV. / Philippe) Patrick McGoohan (Fouquet) Jenny Agutter (Louise de la Vallière) Louis Jourdan (D'Artagnan) Ian Holm (Duval) Ralph Richardson (Colbert) Vivien Merchant (Königin Maria Theresa)

Originaltitel: The Man in the Iron Mask Regie: Mike Newell Drehbuch: William Bast Kamera: Frederick A. Young Musik: Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12