Nick 03:55 bis 04:20 Jugendserie Zoey 101 Folge: 63 Michaels Achterbahn-Phobie USA 2008 Merken Im Physikunterricht fährt Zoey mit ihrer Klasse in einen Freizeitpark, um sich auf einer Achterbahn zu vergnügen: Die Schüler sollen nämlich am eigenen Leib die enormen Kräfte von Beschleunigung und Gravitation spüren. Alle sind begeistert, nur bei Michael kommt keine Freude auf. Er hat mit Höhenangst und Schwindelgefühlen zu kämpfen und traut sich nicht mitzufahren. Ob seine Freunde ihm helfen können, seine Achterbahn-Panik zu überwinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) London Freeman (Millie) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Adam Weissman Drehbuch: Ethan Banville Musik: Michael Corcoran

