Nick 23:15 bis 00:10 Serien Misfits Die Zeitreise GB 2011 Merken Ein alter, jüdischer Herr, dem im Gegensatz zu seiner gesamten Familie die Flucht vor den Nazis als Kind geglückt ist, möchte heute, dank einer Superkraft, mit der er in der Zeit zurückreisen kann, den Lauf der Geschichte ändern und Hitler umbringen. Doch dieser Plan geht mächtig schief. Hitler überwältigt den alten Herrn und entwendet ihm unglücklicherweise auch sein Handy. Damit erhalten die Nazis den entscheidenden, technischen Vorsprung, um den Krieg doch noch für sich zu entscheiden und Großbritannien zu besetzen. Wir befinden uns also in einer Welt, in der die Nazis das Sagen haben. Keine sehr schöne Aussicht. Klar, dass "unsere" Gang gegen die Nazis kämpft. Und sie haben einen Verbündeten: Seth, der wiederum seine Gefühle für Kelly entdeckt. Es geht also munter durcheinander. Zum Glück kann Seth mit Kellys Hilfe die Geschichtsschreibung korrigieren und dafür sorgen, dass alles wieder so ist wie es war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gilgun (Rudy Wade) Iwan Rheon (Simon Bellamy) Lauren Socha (Kelly Bailey) Nathan Stewart-Jarrett (Curtis Donovan) Antonia Thomas (Alisha Daniels) Matthew McNulty (Seth) Fred Pearson (Friedrich Hirsch) Originaltitel: Misfits Regie: Wayne Yip Drehbuch: Howard Overman Kamera: Felix Wiedemann Musik: Vince Pope