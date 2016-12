SWR 04:00 bis 04:25 Krimiserie Graf Yoster gibt sich die Ehre Hoheit sind zu giftig D, F 1970 Merken Die Prinzessin Korsakow besitzt eine weltbekannte Kosmetikfirma am Tegernsee. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass man für viel Geld ein Gift von ihr beziehen kann, das keine Spuren im Körper hinterlässt. Als plötzlich ein Freund von Yoster stirbt, hat der Graf Veranlassung, sich mit der Hoheit näher zu beschäftigen. Es kommt zu einem für beide Seiten gefährlichen Duell, das mit einem Einbruch Yosters in die Kosmetikfirma beginnt und mit seiner fast geglückten Vergiftung endet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lukas Ammann (Graf Yoster) Wolfgang Völz (Johann) Eva Pflug (Prinzessin Kosakow) Anne Stegmann (Comtesse Adele) Richard Beek (Doktor) Karl-Heinz Peters (Spediteur) Originaltitel: Graf Yoster gibt sich die Ehre Regie: Michael Braun Drehbuch: Werner Bardelli Kamera: Manfred Ensinger Musik: Eugen Thomass

