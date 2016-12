SWR 18:45 bis 19:15 Magazin sportarena D 2016 2016-12-04 22:15 Stereo 16:9 Merken Die sportarena am Sonntag blickt auf den Finalkampf in der Turnbundesliga zwischen der TG Saar und dem KTV Straubenhardt zurück. Dazu ist die Mannschaft der TG Saar zu Gast im Studio. Außerdem zeigen wir Eindrücke vom WInterball in St. Ingbert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: TG Saar Originaltitel: sportarena