SWR 09:30 bis 11:00 Reise Wunderschön! Winter im Salzburger Land D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Hohe Gipfel, romantische Seen und unberührte Natur, alte Bräuche, viel Kultur und kulinarische Leckerbissen - das Salzburger Land verkörpert alles, was Flachlandbewohner an dieser Alpenlandschaft begeistert. Tamina Kallert macht eine romantische Schlittenfahrt, trifft die Männer von der Bergrettung, erklärt die traditionellen Glöcklerläufe und stellt die älteste Bergwetterstation Europas vor. Sie erkundet die Burg Hohenwerfen und wandert auf Schneeschuhen durch den Nationalpark Hohe Tauern. Der österreichische Schauspieler und Kabarettist Fritz Egger zeigt ihr sein Salzburg, und gemeinsam wandeln sie auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tamina Kallert Originaltitel: Wunderschön!

Jetzt im TV Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 07:45 bis 12:50

Seit 131 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:29 bis 10:30

Seit 87 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 71 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 08:50 bis 12:00

Seit 66 Min.